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Бразильский клуб одержал победу над Аль-Ахли.

В первом полуфинале клубного чемпионата мира, который в эти дни проходит в ОАЭ, Палмейрас обыграл египетский Аль-Ахли со счетом 2:0.

В обоих голах бразильского клуба поучаствовал бывший вингер Динамо Дуду, который сначала отдал ассист на Рафаэла Вейгу на 39-й минуте, а в начале второго тайма забил сам.

В решающем поединке Палмейрас встретится с победителем пары Аль-Хиляль – Челси, которые сыграют 9 февраля.

Палмейрас – Аль-Ахли 2:0

Голы: Рафаэл Вейга, 39, Дуду 49.

Палмейрас: Уэвертон – Маркос Роша, Луан, Гомес, Пикерес – Дуду (Весли, 78), Зе Рафаэл (Атуэста, 86), Скарпа (Брено, 89), Рафаэл Вейга (Жаилсон, 79), Данило – Рони (Дейверсон, 88).

Аль-Ахли: Лофти – Рабиа (Фатхи, 54), Ибрахим, Ашраф – Дьенг, Эль-Сулайя (Радван, 54), Маалуль, Хани – Эль-Шахат (Шериф, 54), Афша, Мохамед (Солиман, 74).

Предупреждение: Кафша.

Удаление: Ашраф, 81.