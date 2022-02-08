Бразильский клуб одержал победу над Аль-Ахли.
Палмейрас – Аль-Ахли, Getty Images
08 февраля 2022, 21:21
В первом полуфинале клубного чемпионата мира, который в эти дни проходит в ОАЭ, Палмейрас обыграл египетский Аль-Ахли со счетом 2:0.
В обоих голах бразильского клуба поучаствовал бывший вингер Динамо Дуду, который сначала отдал ассист на Рафаэла Вейгу на 39-й минуте, а в начале второго тайма забил сам.
В решающем поединке Палмейрас встретится с победителем пары Аль-Хиляль – Челси, которые сыграют 9 февраля.
Палмейрас – Аль-Ахли 2:0
Голы: Рафаэл Вейга, 39, Дуду 49.
Палмейрас: Уэвертон – Маркос Роша, Луан, Гомес, Пикерес – Дуду (Весли, 78), Зе Рафаэл (Атуэста, 86), Скарпа (Брено, 89), Рафаэл Вейга (Жаилсон, 79), Данило – Рони (Дейверсон, 88).
Аль-Ахли: Лофти – Рабиа (Фатхи, 54), Ибрахим, Ашраф – Дьенг, Эль-Сулайя (Радван, 54), Маалуль, Хани – Эль-Шахат (Шериф, 54), Афша, Мохамед (Солиман, 74).
Предупреждение: Кафша.
Удаление: Ашраф, 81.