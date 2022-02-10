Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка продолжает поиски нового клуба.

Как сообщает Twitter-канал BuckarooBanzai, украинец и его агент ведут переговоры с польской Краковией.

Переход футболиста должен состоятся не позднее 12 февраля, если стороны все же договорятся.

Отметим, что в январе Коноплянка вел переговоры с двумя зарубежными клубами — австрийским ЛАСКом и неназванным турецким клубом.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка сыграл за Шахтер два неполных матча, проведя на поле в общей сложности всего 47 минут. Его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2022 года.

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