У футболиста появился вариант в Польше.
Евгений Коноплянка, getty Images
10 февраля 2022, 11:50
Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка продолжает поиски нового клуба.
Как сообщает Twitter-канал BuckarooBanzai, украинец и его агент ведут переговоры с польской Краковией.
Переход футболиста должен состоятся не позднее 12 февраля, если стороны все же договорятся.
Отметим, что в январе Коноплянка вел переговоры с двумя зарубежными клубами — австрийским ЛАСКом и неназванным турецким клубом.
В текущем сезоне Евгений Коноплянка сыграл за Шахтер два неполных матча, проведя на поле в общей сложности всего 47 минут. Его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2022 года.