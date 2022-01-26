Украина

Вингер донецкого Шахтера близок к смене чемпионата.

Вингер донецкого Шахтера Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы покинуть клуб и перейти в один из европейских чемпионатов.

В услугах 32-летнего футболиста заинтересованы представитель чемпионата Австрии ЛАСК и неназванный клуб из турецкой Суперлиги, сообщает Игорь Бурбас.

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Отмечается, что австрийцы готовы гарантировать Коноплянке место в основном составе команды, что является важнейшим для хавбека фактором.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка сыграл за Шахтер два неполных матча, проведя на поле в общей сложности всего 47 минут. Его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2022 года.

Ранее тренер Шахтера высказался о будущем Евгения Коноплянки.