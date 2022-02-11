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Украинский вингер стал игроком Краковии.

Вингер Евгений Коноплянка официально перешел в польскую Краковию из донецкого Шахтера.

Футболист подписал контракт на полгода с возможной опцией продления еще на один год. Вероятно, переход состоялся на правах свободного агента.

Football.ua интересуется у читателей, сможет ли Коноплянка перезапустить свою карьеру в середняке чемпионата Польши?

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