Украинский вингер стал игроком Краковии.
Евгений Коноплянка, ФК Краковия
11 февраля 2022, 19:21
Вингер Евгений Коноплянка официально перешел в польскую Краковию из донецкого Шахтера.
Футболист подписал контракт на полгода с возможной опцией продления еще на один год. Вероятно, переход состоялся на правах свободного агента.
Football.ua интересуется у читателей, сможет ли Коноплянка перезапустить свою карьеру в середняке чемпионата Польши?
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