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Греки определились со специалистом, подписав контракт на два года.

Сборная Греции назначила на пост главного тренера Густаво Пойета, сообщает официальный сайт греческой Федерации футбола.

Контракт с уругвайским специалистом подписан до конца 2023 года с опцией продления до конца чемпионата Европы-2024.

Отметим, что на клубном уровне Густаво Пойет ранее работал в Сандерленде, АЕКе, Бетисе, Бордо и Универсидад Католике.

Напомним, что сборная Греции заняла третье место в отборочной группе к чемпионату мира-2022, уступив Швеции и Испании.