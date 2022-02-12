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Один из наиболее известных клубов страны пытается компенсировать уход ведущего форварда.

После перехода центрального нападающего Артура Кабрала в итальянскую Фиорентину, его бывший клуб, швейцарский Базель, испытывает определенные трудности с подбором исполнителя на ставшую вакантной позицию.

Аренды Себастьяно Эспозито и Федора Чалова из миланского Интера и московского ЦСКА соответственно показались недостаточными мерами для руководства "красно-синих", поэтому они вновь вышли на итальянский трансферный рынок, заприметив очередного форварда.

Им стал 20-летний нападающий туринского Ювентуса Кайо Жорже, который в текущем сезоне сыграл 12 матчей за "Старую Синьору" (212 минут), забив при этом один мяч.

Недостаток игровой практики — ключевая проблема, которая тревожит футболиста и тренерский штаб его клуба, что в теории готов компенсировать Базель, запросивший переход игрока на правах арендного соглашения.

Как сообщает итальянская пресса, Ювентус открыт для любых переговоров по своему игроку, однако решающее слово все равно останется за бразильцем.

Времени на раздумья у Кайо не так уж и много — 15 февраля швейцарское трансферное окно будет закрыто.