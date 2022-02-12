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Лондонцы дожали соперника в дополнительное время.

В финале клубного чемпионата мира лондонский Челси встретился с Палмейрасом.

Зрители увидели интересный матч с большим количеством острых моментов и тремя забитыми мячами. Лукаку в начале второго тайма вывел свою команду вперед, однако бразильский коллектив ответил спустя 9 минут точным ударом Вейги с пенальти.

Оставшееся время матча команды безуспешно атаковали ворота друг друга и поединок плавно перешел в дополнительное время. Казалось, что болельщиков ожидается серия пенальти, однако Хаверц под занавес матча реализовать 11-метровый удар и принес Челси победу.