Лондонцы дожали соперника в дополнительное время.
челси - палмейрас, getty images
12 февраля 2022, 21:10
В финале клубного чемпионата мира лондонский Челси встретился с Палмейрасом.
Зрители увидели интересный матч с большим количеством острых моментов и тремя забитыми мячами. Лукаку в начале второго тайма вывел свою команду вперед, однако бразильский коллектив ответил спустя 9 минут точным ударом Вейги с пенальти.
Оставшееся время матча команды безуспешно атаковали ворота друг друга и поединок плавно перешел в дополнительное время. Казалось, что болельщиков ожидается серия пенальти, однако Хаверц под занавес матча реализовать 11-метровый удар и принес Челси победу.
Челси - Палмейрас 2:1
Голы: Лукаку, 55, Хаверц, 117 (пен.) — Вейга, 64 (пен.)
Челси: Менди — Рюдигер, Тиаго Силва, Кристенсен — Хадсон-Одои (Сауль, 77), Хавертц, Маунт (Пулишич, 31), Ковачич, Канте, Аспиликуэта — Лукаку (Вернер, 76)
Палмейрас: Уэвертон — Скарпа, Пикерес, Гомес, Луан, Маркос Роша — Дуду, Зе Рафаэл (Жаилсон, 60), Данило, Рони (Весли, 77) — Вейга
Предупреждения: Хаверц, Луан, Весли
Удаление: Луан, 120+1.