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Защитник добыл награду турнира.

Защитник лондонского Челси Тиаго Силва признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира-2022.

В матче против Палмейраса бразильский 37-летний защитник провел на поле 120 минут. До этого он отыграл 90 минут против Аль-Хиляля в 1/2 финала.

Игроки Палмейрас также не остались без наград. Экс-хавбек Динамо Киев Дуду занял второе место, а его одноклубник Данило получил бронзовую статуэтку.

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