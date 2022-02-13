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Гостям не смогли помочь сразу три украинских полузащитника, вышедших в основном составе.

Фехервар в матче 20 тура чемпионата Венгрии в гостях уступил Гонведу со счетом 1:3.

В стартовом составе гостей на эту игру вышли сразу три украинских полузащитника — Богдан Леднев, Евгений Макаренко и Иван Петряк. Первый был заменен на 68 минуте, а двое остальных отыграли весь матч.

Победу гостям принес оформленный дубль в исполнении венгра Доминика Надя, а еще один мяч забил еще один украинец в матче — Александр Петрусенко.

Для Петрусенко это дебютный мяч за новую команду, в которую он перебрался в прошлом месяце.

После 20 туров Гонвед набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, а у Фехервара — 29 баллов и четвертая строчка. Это уже третье поражение кряду для Фехервара, а Гонвед наоборот прервал трехматчевую серию из поражений.