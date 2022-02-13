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Украинский нападающий поучаствовал в разгроме ФК Родина в рамках товарищеской встречи.

В товарищеском матче латвийская Рига встретилась с российской Родиной из третьего дивизиона и одержала разгромную победу со счетом 5:0.

В данном противостоянии дебютировал за Ригу украинский нападающий Александр Филиппов, который перешел в латвийский клуб из бельгийского Сент-Трюйдена на правах аренды.

29-летний экс-форвард Десны отметился голом, который пришелся на 22-ю минуту встречи.

Помимо Александра Филиппова, за Ригу дублем отметился Микаэль Сойсало, а Владимир Камеш и Габриэль Рамос забили по одному мячу.

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