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Бразильский форвард продолжит карьеру в чемпионате Грузии.

Грузинская Дила на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с бывшим нападающим Львова Альваро.

Детали соглашения с 26-летним бразильцем не разглашаются. Он уже присоединился к команде в Турции на учебно-тренировочных сборах и готовится к дебюту в матчах.

Ранее сообщалось, что Альваро будет выступать за Дилу на правах аренды на протяжении одного года.

Альваро провел за Львов три сезона, в которых провел 71 матч, забив восемь голов и отдал семь ассистов.

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