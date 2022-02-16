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Бывший главный тренер Ромы Паулу Фонсека, известный в Украине по своей работе в донецком Шахтере, получил предложение возглавить Коринтианс.

Однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, нет никаких шансов на то, что португальский специалист отправится работать в Бразилию.

По информации источника, Фонсека уважает Коринтианс как клуб, но сам хочет продолжить свою тренерскую карьеру в Европе.

Утверждается, что Паулу Фонсека в ближайшие недели рассмотрит несколько предложений от европейских команд.

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