Форвард присоединился к швейцарскому клубу.
Адам Салаи, twitter.com/FCBasel1893
16 февраля 2022, 21:41
Нападающий Майнца Адам Салаи перешел в Базель, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.
Салаи присоединился к Базелю на правах свободного агента. Контракт венгерского форварда с "красно-синими" рассчитан до июня 2023 года.
Салаи выступал в составе Майнца с 2019 года, перейдя из Хоффенхайма. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 14 поединков в футболке "карнавальников", отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Базель также заинтересован в подписании нападающего Ювентуса Кайо Жорже.