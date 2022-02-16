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Форвард присоединился к швейцарскому клубу.

Нападающий Майнца Адам Салаи перешел в Базель, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Салаи присоединился к Базелю на правах свободного агента. Контракт венгерского форварда с "красно-синими" рассчитан до июня 2023 года.

Салаи выступал в составе Майнца с 2019 года, перейдя из Хоффенхайма. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 14 поединков в футболке "карнавальников", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Базель также заинтересован в подписании нападающего Ювентуса Кайо Жорже.