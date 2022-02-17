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Экс-футболист рассказал о своем отношении к неудачному старту карьеры в ПСЖ своего соотечественника.

Переход на правах свободного агента нападающего Лионеля Месси во французский Пари Сен-Жермен прошлым летом стал информационной бомбой, однако должным образом в команде Лиги 1 аргентинец до сих пор так и не смог заиграть.

34-летний форвард на данный момент отметился семью голами и восьмью голевыми передачами в 21 матче за клуб, однако мировая пресса по-прежнему оценивает данные показатели как значительный спад в его персональной статистике, по сравнению с предыдущими сезонами.

В защиту своего соотечественника решил высказать один из лучших друзей Месси — не так давно завершивший профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем Кун Агуэро.

"Лео старается играть здорово, вскрывает обороны соперников, держит свой уровень. Я говорю это не потому, что я его друг, а потому, что вижу, как он старается на поле. Он действительно был очень активным в матче против Реала.

Во Франции его убивают журналисты. Ублюдки. У меня как-то была возможность дать интервью одному французскому журналу, но я видел, что они написали до этого о Месси, поэтому сразу сказал твердое нет. До свидания! Увидимся как-нибудь позже. Сейчас я очень зол на них", — высказался аргентинец во время одного из стримов на своем Twitch-канале.

Отметим, что очередная волна критики в адрес нападающего ПСЖ последовала после его неудачного исполнения пенальти в первом матче против мадридского Реала на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, который в последствии все равно остался за его командой (1:0).

Сам же Агуэро в прямом эфире наблюдал за этой игрой на трансляции, и во время неудачи своего друга коротко оценил эпизод следующим образом: "Какой х*****й пенальти!".