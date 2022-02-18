Украинский голкипер продолжит карьеру в чемпионате Литвы.
Сергей Мелашенко, ФК Ритеряй
18 февраля 2022, 12:59
Литовский клуб Ритеряй на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Сергеем Мелашенко.
Детали сделки с 25-летним украинцем не разглашаются, но известно, что футболист уже месяц находился на просмотре в команде, приняв участие в четырех матчах в рамках предсезонной подготовки.
Последним клубом вратаря был Невежис, в котором он сыграл 26 матчей.
Ранее украинец выступал за Десну, Минай и криворожский Горняк.
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