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Украинский голкипер продолжит карьеру в чемпионате Литвы.

Литовский клуб Ритеряй на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вратарем Сергеем Мелашенко.

Детали сделки с 25-летним украинцем не разглашаются, но известно, что футболист уже месяц находился на просмотре в команде, приняв участие в четырех матчах в рамках предсезонной подготовки.

Последним клубом вратаря был Невежис, в котором он сыграл 26 матчей.

Ранее украинец выступал за Десну, Минай и криворожский Горняк.

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