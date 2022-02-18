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Украинский форвард перешел в новую команду свободным агентом.

Армянский Урарту на своей странице в Instagram объявил о подписании контракта с украинским нападающим Дмитрием Хлебасом.

Детали сделки с 27-летним украинцем не разглашаются. В новой команде футболист будет выступать под 13 номером.

Последним клубом Хлебаса был Ордабасы, который он покинул в конце прошлого года. За казахстанский клуб форвард провел восемь поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Хлебас выступал за Динамо Киев, Ворсклу, Динамо Минск, Десну и Колос.

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