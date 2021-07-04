Украинский хавбек снова остался без клуба.
Дмитрий Хлебас (справа), ФК Колос
04 июля 2021, 10:19
Колос на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Дмитрия Хлебаса.
Соглашение с 27-летним украинцем было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, что означает, что футболист получил статус свободного агента.
Хлебас перебрался в Колос прошедшей зимой, подписав контракт до 2022 года. На его счету шесть поединков, в которых он результативными действиями не отмечался.
Напомним, Колос по итогам минувшего сезона занял четвертое место в турнирной таблице УПЛ, благодаря чему команда из Ковалевки сыграет в квалификации нового турнира — Лиги Конференций.
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