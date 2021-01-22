Украина

Нападающий Колоса Дмитрий Хлебас поделился воспоминаниями о работе под руководством Александра Хацкевича.

Дмитрий Хлебас считает экс-тренера Динамо Александра Хацкевича достаточно квалифицированным специалистом.

"Хацкевича зря многие считают физруком, – сказал форвард Колоса YouTube-каналу SportArenaTV. – Он нормально разбирался в тактике. Да, он всегда делал акцент на "физуху", хотел, чтобы у него были сильные и быстрые футболисты, но и о тактике не забывал".

"Вообще мы с тренером особо не общались, ни в дубле, ни в первой команде. Он вообще не много общался с футболистами".

Ранее Хлебас рассказал о том, почему не заиграл в Динамо.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.