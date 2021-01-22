Нападающий Колоса Дмитрий Хлебас поделился воспоминаниями о работе под руководством Александра Хацкевича.
Дмитрий Хлебас
22 января 2021, 16:35
Дмитрий Хлебас считает экс-тренера Динамо Александра Хацкевича достаточно квалифицированным специалистом.
"Хацкевича зря многие считают физруком, – сказал форвард Колоса YouTube-каналу SportArenaTV. – Он нормально разбирался в тактике. Да, он всегда делал акцент на "физуху", хотел, чтобы у него были сильные и быстрые футболисты, но и о тактике не забывал".
"Вообще мы с тренером особо не общались, ни в дубле, ни в первой команде. Он вообще не много общался с футболистами".
Ранее Хлебас рассказал о том, почему не заиграл в Динамо.
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