Другое

Жером Жуниор Онгуэне выбыл на неопределенный срок.

У защитника РБ Зальцбург Жерома Жуниора Онгуэне выявлена малярия — сообщил официальный Твиттер "быков".

24-летний защитник зимой участвовал в Кубке африканских наций в составе сборной Камеруна.

Когда Жером сможет вернуться в состав Зальцбурга — неизвестно, но вряд ли к ответному матчу против Баварии в Лиге чемпионов.

Также под вопросом участие в матче в Мюнхене получившего травму в дебюте поединка в Зальцбурге полузащитника Ноа Окафора.

Онгуэне в нынешнем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах за Зальцбург (2 гола), а Окафор — 26 (12).