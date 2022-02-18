Жером Жуниор Онгуэне выбыл на неопределенный срок.
Жером Онгуэне, Getty Images
18 февраля 2022, 14:18
У защитника РБ Зальцбург Жерома Жуниора Онгуэне выявлена малярия — сообщил официальный Твиттер "быков".
24-летний защитник зимой участвовал в Кубке африканских наций в составе сборной Камеруна.
Когда Жером сможет вернуться в состав Зальцбурга — неизвестно, но вряд ли к ответному матчу против Баварии в Лиге чемпионов.
Также под вопросом участие в матче в Мюнхене получившего травму в дебюте поединка в Зальцбурге полузащитника Ноа Окафора.
Онгуэне в нынешнем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах за Зальцбург (2 гола), а Окафор — 26 (12).