Украинец отличился результативным действием.
Богдан Мельник, facebook.com/bodyamel1097
20 февраля 2022, 08:56
В рамках 21 тура чемпионата Венгрии Кишварда сыграла в результативную ничью против Пакша (3:3).
Второй гол Кишварды в поединке на свой счет записал украинский хавбек Богдан Мельник. Этот мяч стал для него третьим в сезоне.
Украинский центральный защитник Антон Кравченко также вышел в старте на матч и провел все 90 минут, отметившись желтой карточкой.
Еще один наш соотечественник вратарь Артем Одинцов остался в запасе на поединок.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.