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Украинец отличился результативным действием.

В рамках 21 тура чемпионата Венгрии Кишварда сыграла в результативную ничью против Пакша (3:3).

Второй гол Кишварды в поединке на свой счет записал украинский хавбек Богдан Мельник. Этот мяч стал для него третьим в сезоне.

Украинский центральный защитник Антон Кравченко также вышел в старте на матч и провел все 90 минут, отметившись желтой карточкой.

Еще один наш соотечественник вратарь Артем Одинцов остался в запасе на поединок.

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