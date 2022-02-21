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Футболист, по всей видимости, сменил украинское гражданство.

В начале зимнего трансферного окна донецкий Шахтер продал защитника Марка Мампасси в Локомотив.

Клуб из РФ заявил футболиста на сезон. На сайте РПЛ указано, что у него российское гражданство.

Ранее различные СМИ сообщали, что молодой центрбек имеет возможность получить паспорт гражданина РФ.

Напомним, Мампасси имеет в своем активе три матча за юношескую сборную Украины U-19. Он также представлял и сборную Украины до 17 лет (12 матчей, 2 гола).

Портал Transfermarkt сообщил, что Шахтер продал футболиста за три миллиона евро.