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Гравець обурений не висловлюванням позиції своєї країни.

Павел Недвед прокоментував заяву від федерацій Польщі та Швеції, які відмовились грати проти РФ та розповів про моральний стан кіпера Ювентуса Войцеха Щесни, жінка якого українка.

"Ми справді багато говорили про це. Я чудово розумію Войцеха, адже складно, коли це торкається тебе на особистому рівні. Ми запитали, чи він готовий грати, і він сказав, що так.

Я чекаю, що моя країна вчинить так само. Не знаю, на що чекає Чехія. Не розумію, чому Чехія не відмовлюється грати з РФ. Польща та Швеція сказали, що не гратимуть із РФ, і це правильно", — цитує Недведа Football Italia.

Раніше Войцех Щесни виступив із заявою про відмову грати з РФ.