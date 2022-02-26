Украина

Воротар збірної Польщі не хоче слухати гімн РФ.

Голкіпер Ювентуса та збірної Польщі Войцех Щесни відмовився грати в плей-офф ЧС-2023.

“Моя жінка народилася в Україні, в жилах мого сина тече українська кров. Частина моєї родини досі живе в Україні. Українці — фантастичні люди, я не можу дивитися на їхні страждання, коли Путін оголосив війну всім європейським цінностям”.

“Совість не дозволить мені слухати гімн цієї страни, я відмовляюсь грати з тими, хто представляє цінності та принципи Росії. Краще я припиню заняття спортом, ніж поступлюся своїм принципам”.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!