Датський хавбек відзначився голом та передав побажання нашій державі.
міккель дуелунд, фото динамо київ
27 февраля 2022, 17:27
Півзахисник нідерландського НЕК, права якого належать київському Динамо, відзначився забитим м'ячем у ворота Вітесса і підтримав Україну, побажав всьому світу миру після нападу на нашу державу з боку Россії.
Святкуючи результативний постріл Дуелунд показав у камеру жест "peace".
Зазначимо, що цей м'яч не допоміг команді датського хавбека набрати очки — матч закінчився за рахунком 4:1 на користь Витессу.
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