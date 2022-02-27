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Датський хавбек відзначився голом та передав побажання нашій державі.

Півзахисник нідерландського НЕК, права якого належать київському Динамо, відзначився забитим м'ячем у ворота Вітесса і підтримав Україну, побажав всьому світу миру після нападу на нашу державу з боку Россії.

Святкуючи результативний постріл Дуелунд показав у камеру жест "peace".

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Mikkel Duelund, Deens Dynamo Kiev-huurling, scoort in de derby voor @necnijmegen. Hij staat na zijn doelpunt stil bij de situatie in Oekraïne 🇺🇦 pic.twitter.com/GI9ZXCts39 — ESPN NL (@ESPNnl) February 27, 2022

Зазначимо, що цей м'яч не допоміг команді датського хавбека набрати очки — матч закінчився за рахунком 4:1 на користь Витессу.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!