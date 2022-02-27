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Команда украинского футболиста обыграла одного из прямых конкурентов.

У матчі 29 туру чемпіонату Бельгії Брюгге на своєму полі впевнено обіграв Антверпен із рахунком 4:1.

Гості відкрили рахунок на 29 хвилині зусиллями Фрая, але потім ще до перерви господарі двічі розписалися у їхніх воротах, а авторами голів стали Одоі та Ванакен. У середині другого тайму господарі ще раз двічі вразили ворота гостей, чим забезпечили собі комфортну перевагу – точними ударами відзначились Адамян та Сков Ольсен.

Український захисник Едуард Соболь з'явився на полі на 82-й хвилині, але після цього вже результативних дій не було.

Після 29 турів Брюгге набрав 57 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від Юніона Сент-Жіллуа на сім балів. У Антверпена 53 бали і третій рядок.

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