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Агресор може все ж таки позбавитись права виступати під будь-якими назвами.

Нещодавно Міжнародна федерація футболу виступила із заявою щодо нападу РФ на нашу державу, в якій "глибоко співчуває українцям", та дозволяє агресору грату, але під назвою РФС.

На тлі цієї заяви уряд Великої Британії має намір вступити у жорсткий конфлікт из организацією через те, що вважає ті санкції, що були опрелюднені — сміхотворними, повідомляє The Telegraph.

Британськи політики мають намір створити такий тиск на ФІФА, через який у футбольних чиновників не залишиться вибору. Зокрема, йдеться мова про вихід ведучих футбольних держав із юрисдикції ФІФА.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація про подальше майбутнє московського Спартака в цьому розіграші Ліги Європи.