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Усі російські клуби та національні команди відсторонені від участі в змаганнях ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

УЄФА та ФІФА виступили із заявою щодо агресії росіян у бік України.

"Після первинних рішень, прийнятих Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА, які передбачали вжиття додаткових заходів, ФІФА та УЄФА сьогодні разом вирішили, що всі російські команди, будь то національні команди чи клубні, будуть відсторонені від участі в змагання ФІФА та УЄФА до подальшого повідомлення.

Ці рішення ухвалили сьогодні Бюро Ради ФІФА та Виконавчий комітет УЄФА, відповідно, найвищі керівні органи обох установ з таких невідкладних питань. Футбол тут повністю об’єднаний і в повній солідарності з усіма постраждалими в Україні.

Обидва президенти сподіваються, що ситуація в Україні значно і швидко покращиться, щоб футбол знову став вектором єдності та миру між людьми", - свідчить заява на офіційному сайті УЄФА.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!