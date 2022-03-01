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Коуч розповів про ситуацію із українцем.

Головний тренер Мехелена Вутер Вранкен розповів про самопочуття українця Мар'яна Шведа.



"Мар’ян дуже хвилюється. А як би ви себе відчували в його ситуації? Його місто, Львів, під ударом, там його родина. Мар’ян — інтровертний хлопець, але я регулярно запитую, що він відчуває. Він над цим постійно працює, що й зрозуміло.

Мар’ян також отримує відео від родини та друзів про те, що відбувається у Львові. Ви не можете бути на 100 відсотків зосередженим на футболі в такому випадку – це більш ніж нормально.

Його дівчина і дитина щасливі, вони залишаються тут, з ним. Але решта його родини там. Йому дуже важко", — розповів Вранкен The Scottish Sun.