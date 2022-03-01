Африканська команда призначила нового керманича.
Рігобер Сонг, Getty Images
01 марта 2022, 10:59
Камерун призначив слово легендарного гравця Рігобера Сонга на посаду головного тренера, повідомляє прес-служба місцевої федерації.
Деталі угоди Сонга з "незламними левами" залишаються невідомими. На цій посаді 45-річний спеціаліст змінив Тоні Консейсао, який покинув команду після закінчення Кубка африканських націй.
Раніше Сонг тимчасово керував збірною Камеруну, а також працював з олімпійською збірною.
Нагадаємо, Камерун став бронзовим призером домашнього КАН-2022.