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Африканська команда призначила нового керманича.

Камерун призначив слово легендарного гравця Рігобера Сонга на посаду головного тренера, повідомляє прес-служба місцевої федерації.

Деталі угоди Сонга з "незламними левами" залишаються невідомими. На цій посаді 45-річний спеціаліст змінив Тоні Консейсао, який покинув команду після закінчення Кубка африканських націй.

Раніше Сонг тимчасово керував збірною Камеруну, а також працював з олімпійською збірною.

Нагадаємо, Камерун став бронзовим призером домашнього КАН-2022.