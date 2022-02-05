Кубок Африканских Наций

Команда Каму Мало могла взять реванш у хозяина турнира за поражение в групповом этапе Кубка африканских наций, однако в итоге вновь уступила, но уже в серии пенальти.

В поединке за третье место текущего розыгрыша Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо сошлась в очном противостоянии с Камеруном, который является страной-хозяйкой проведения этого турнира в 2022 году.

Учитывая то, что эти две команды уже встречались между собой в групповом этапе, и тогда победу одержала сборная Камеруна (2:1), именно подопечные Антониу Консейсау подходили к матчу за третье место в качестве фаворитов.

Казалось, что национальная команда Буркина-Фасо помножила все эти предматчевые прогнозы на ноль. Уже к 49-й минуте коллектив Каму Мало имел более чем комфортное преимущество в счете в три мяча, однако во второй половине камерунцы сумели совершить невероятный камбэк и вернуть равновесие в счете благодаря усилиям Балохена и Абубакара (дубль).

Таким образом, определять обладателей бронзового комплекта медалей было суждено послематчевой серии пенальти, по итогам которой удачливее оказались футболисты сборной Камеруна, которые воспользовались промахом Туре, безошибочно исполнили все свои удары с "точки" и стали обладателями бронзового комплекта медалей КАН-2022.

Напомним, финал КАН-2022 между Египтом и Сенегалом состоится 6 февраля в 21:00 по киевскому времени.

Буркина-Фасо — Камерун 3:3 (пен. 3:5)

Голы: Яго, 24, Онана, 42 (аг), Уаттара, 49 — Бахокен, 72, Абубакар, 85, 88

Буркина-Фасо: Уэдраого (Савадого, 90), Каборе, Тапсоба, Уаттара, Яго, Туре, Сангаре, Уэдраого, Траоре (Банде, 87), Уаттара (Конате, 90), Тапсоба (Траоре, 87).

Камерун: Онана, Мбайзо, Мукуди, Онгене, Ойонго, Кунде, Гвет (Абубакар, 46), Онана, Бахокен, Бассогог (Токо-Экамби, 54), Ганаго (Нгамале, 46).

Предупреждения: Бахокен, Тапсоба, Уэдраого — Токо-Экамби, Тапсоба