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Лідери австрійської команди залишать клуб влітку.

Після завершення сезону-2021/22 РБ Зальцбург залишать Карім Адемі та Ноа Окафор — стверджує журналіст Фабріціо Романо.

20-річний нападник Адемі, на якого претендувала Баварія, а зараз про нього мріють Ліверпуль та Борусія Д, провів 3 матчі (1 гол) за національну збірну Німеччини та виступав за Ліферінг (35 матчів в усіх турнирах, 15 голів) та РБ Зальцбург (80, 28).

21-річний атакуючий півзахисник Окафор, якого також чекають к Німеччині, має на рахунку 3 матчі за національну збірну Швейцарії (1 гол) та грав за Базель (52 матчі в усіх турнирах, 7 голів) та РБ Зальцбург (66, 22).

Раніше сповіщалося, що захисник РБ Зальцбург привіз з Кубку Африки малярію.