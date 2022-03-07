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Капітан команди розірвав контракт із єкатеринбуржцями.

Українські та іноземні футболісти продовжують порушувати контракти з російськими клубами.

Відповідно до телеканалу футбол з посиланням на президента Уралі Григорія Іванова, команда залишила Денис Кулаков.

"Денис полетів до сім'ї. Ми призупинили договір з ним. Я не знаю, що станеться далі, я не нострадамус. Бог не дай, так що все покращилося, він повернувся до команди.

Ми вдячні Денису протягом багатьох років у Уралі, він був нашим капітаном, вірно служив клубу ".

Нагадаємо, що раніше увераль залишив іншого українського футболіста — Ярослава Годзюр.