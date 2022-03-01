Український воротар Годзюр покинув Урал

Кіпер розірвав контракт з клубом.
Ярослав Годзюр
01 марта 2022, 14:40
Український воротар Ярослав Годзюр покинув Урал. Про це повідомляє сайт клубу.
За згодою сторін 36-річний страж воріт розірвав контракт з клубом, який представляє РФ.
Поки в цьому клубі залишається ще один українець — захисник Денис Кулаков. Офіційно про те, що Кулаков має покинути клуб не повідомлялося.
Нагадаємо, що Андрій Воронін, який тренував московське Динамо, покинув клуб, розірвавши контракт.
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