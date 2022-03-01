Український воротар Годзюр покинув Урал

Украина

Кіпер розірвав контракт з клубом.

Український воротар Ярослав Годзюр покинув Урал. Про це повідомляє сайт клубу.

За згодою сторін 36-річний страж воріт розірвав контракт з клубом, який представляє РФ.

Поки в цьому клубі залишається ще один українець — захисник Денис Кулаков. Офіційно про те, що Кулаков має покинути клуб не повідомлялося.

Нагадаємо, що Андрій Воронін, який тренував московське Динамо, покинув клуб, розірвавши контракт.