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Футболіст сяде у в'язницю в Ісландії.

Колишній вінгер київського Динамо Андрес Ескобар засуджений на два роки в Ісландії. Про це повідомляє Récord México.

За інформацією джерела, поліція заарештувала 30-річного колумбійця через те, що він зґвалтував нетверезу жінку.

Адвокати Ескобара найближчим часом будуть робити все, щоб оскаржити вирок. По їх версії, вина футболіста у справі відсутня.

Інцидент відбувся ще у 2021 році, коли Ескобар захищав кольори Лейкніра із Рейк'явіка.

Нагадаємо, Ескобар виступав за Динамо з 2011 по 2018 рік. З тих пір він зіграв лише 17 хвилин у Кубку України, після чого їздив по орендах.

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