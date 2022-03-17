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Футболіст відправився у оренду.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу прокоментував перехід Беньяміна Вербича до польської Легії.

"Я не здивований. Нещодавно я з ним спілкувався... Я радий, що він підписав контракт з Легією, тому що, коли мої гравці знаходять клуби на цьому етапі — це чудово. Футбол – це їхня робота, пристрасть і життя. Тому вони повинні мати можливість продовжити кар’єру.

На жаль, не кожен динамівець чи, ширше кажучи, український футболіст має можливість грати чи навіть тренуватися. Але, повернимось до Вербича. Це хороший крок для Легії. Він може дуже допомогти цьому клубу. Він чудовий дриблер, вміє творити, може віддати дуже гарну передачу, забиває голи.

Він мало грав за Динамо. Не останню роль відіграли його травми. Справа не в тому, що він не мав навичок, а в тому, що йому було боляче. За час мого перебування на посаді у нього було два пошкодження. Але коли він міг грати, то допомагав клубу", — сказав Луческу SportoweFakty.

Нагадаємо, Вербич буде грати за Легію на правах оренди до кінця сезону-2021/22.

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