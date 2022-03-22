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Контракт Луї ван Гала навряд чи буде продовжений.

Відомий нідерландський наставник Рональд Куман у поточному сезоні зазнав прикрої невдачі під час роботи з каталонською Барселоною, після чого був звільнений із своєї посади, а на його місце "блаугранас" запросили свого вихованця Хаві.

59-річний фахівець після своєї вимушеної відставки вирішив не квапитися з призначенням на керівну посаду будь-якого іншого клубу, узявши таким чином перерву в тренерській діяльності, як мінімум, до кінця поточного футбольного року.

Однак, як повідомляє нідерландське видання NOS, з початку наступного сезону Куман також буде залишатися без роботи, адже з ним наразі намагається домовитися місцевий футбольний союз відносно пропозиції очолити національну збірну країни.

Куману запропоновано вдруге розпочати керувати Нідерландами в своїй кар’єрі, починаючи з періоду одразу після чемпіонату світу-2022 в Катарі, на якому "оран’є" будуть виступати під керівництвом Луї ван Гала.

Відзначимо, що минули відтинок часу роботи на керівній посаді в збірній своєї країни був для Рональда одним із найбільш удалих в його тренерській діяльності — 20 матчів за 2,5 роки та 1,90 очок у середньому за гру.