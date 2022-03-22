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Футболіст веде перемовини з польськім клубом.

Нападник Дніпра-1 Марк Гуаль, який взимку став гравцем клубу, перейде до польської Ягелонії.

Як повідомляє sport.pl, іспанський 26-річний форвард перейде до польського клубу на правах оренди до літа.

Ймовірно, що найближчими днями Дніпро-1 та Ягелонія офіційно повідомлять про перехід.

Нещодавно Ягелонія вже підтвердила оренду форварда ковалівського Колоса Дієго Каріоки.

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