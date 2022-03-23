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Оперативна інформація станом на 24.00 22.03.2022 щодо російського вторгнення.

Завершилась двадцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. 🔻 Російські окупаційні війська продовжують ведення стратегічної наступальної операції проти України. У зв’язку з відсутністю успіхів у війні з Українським народом ворог перейшов до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури. Продовжує здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталах населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам. В містах та селах, що чинять мирний опір військам окупантів, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення. Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами. Так, на Донецькому та Луганському напрямках, противник намагався просунутись та закріпитись, успіху не мав. Військово-політичне керівництво республіки білорусь продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти Українського народу. Разом з тим, існує ймовірність залучення збройних сил Республіки Білорусь у війні проти України на боці російської федерації. Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти Нашої Держави. Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме 2 БПЛА, 4 літаки та ракета “Точка-У”. Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб (втрати окупантів уточняються). Віримо у Збройні Сили України ! Зберігаємо спокій ! Україна тримається на наших плечах! Слава Україні! 🔻 22 березня протиповітряна оборона не зупинилась на 100-му збитому літаку російських окупантів і завдала ворогу суттєвих втрат в повітрі.

Ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України нанесла удари по наземних цілях: скупченню техніки та живій силі ворога. Винищувачі здійснювали прикриття з повітря і збили дві крилаті ракети ворога.

Символічно, що сотий, ювілейний літак окупантів – на рахунку героїчних захисників міста-героя Маріуполя.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ звітує про збиття одного БпЛА та однієї крилатої ракети. Ще одна – на рахунку воїна десантно-штурмових військ, який знищив «крилату» із ПЗРК.

Справжнє пекельне небо для повітряних терористів влаштували зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України. На їх рахунку – одинадцять повітряних цілей: п’ять літаків, один вертоліт, чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня та одна крилата ракета.

Тож маємо такі втрати окупантів за добу 22 березня: ✅ літаки – 6; ✅ вертольоти – 1; ✅ БпЛА (ОТР) – 5; ✅ крилаті ракети – 5. Головне зі звернення президента Володимира Зеленського:

▪️ Сьогодні був один із тих днів, які дозволяють сказати, що з нами увесь світ. Вранці говорив із папою Франциском про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до окупованих міст. Подякував за стійку позицію і молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час.

▪️ Звернувся до обох палат італійського парламенту. Відчув максимальну підтримку. Закликав Італію посилити санкції проти росії і вдарити по діячам, які відповідальні за цю війну — по їх нерухомості, рахунках, по їх звичці заробляти війною, а жити і відпочивати подалі — в Європі, де мирно і затишно.

▪️Говорив з президенткою Словаччини про нашу співпрацю та про нашу безпеку, про розвиток України з усіма разом в ЄС. Важлива розмова з прем’єр-міністром Канади — продовжуємо координувати позиції напередодні самітів НАТО і Великої Сімки.

▪️Безпекові гарантії для України потрібні не тільки нам, а й усім європейським країнам. Наша безпека цементує мир на Сході Європи.

▪️ Вдячний міністру закордонних справ Греції, який першим серед усіх європейців вирішив підтримати роботу наших гуманітарних коридорів у Маріуполь, щоб врятувати наших людей і довезти туди гуманітарний вантаж.

▪️Станом на цей день в Маріуполі перебуває близько 100 тисяч людей у нелюдських умовах, в повній блокаді, без їжі, води, ліків, під постійними обстрілами, постійним бомбардуванням. Майже всі спроби стабільних гуманітарних коридорів для маріупольців, на жаль, зриваються російськими окупантами. Сьогодні одна з колон була просто захоплена окупантами на погодженому маршруті біля Мангуша. В полоні опинились працівники ДСНС і водії автобусів. Ми робимо все, щоб звільнити наших людей.

▪️За сьогодні вдалось врятувати 7026 маріупольців. Наші дипломати намагаються домовитись про гуманітарні коридори у Київській, Харківській, Запорізькій, Луганській областях.

▪️Створений онлайн-інструмент для усіх, хто хоче допомогти з гуманітарними вантажами для України. Створений сайт help.gov.ua, де можна дізнатись як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж.

▪️Наші Збройні Сили сьогодні порадували. Знову Чорнобаївка, знову розгром окупантів, знову збиті російські літаки. Особливо важливо — бомбардувальник під Маріуполем. І так буде з кожним, хто вбиває мирних людей на нашій землі.

▪️Хочу ще раз повторити російським льотчикам, які не думають який наказ вони виконують: вбивство цивільних — це злочин. Крапка. І ви будете відповідати в будь-який спосіб.

▪️Українські переговорники працюють над тим, щоб спонукати Росію до припинення війни. Складно? Дуже. Часом скандально. Але крок за кроком рухаємось вперед.

▪️Вдячний міжнародним посередникам, які боряться за Україну, які доносять в москву реальну картину того, що відбувається в Україні і змушують дивитись чесно на те, що відбувається в боях.