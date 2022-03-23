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Також захисник отримав приз глядацьких симпатій.

Захисник Інтера та збірної Словаччини втретє поспіль визнаний найкращим гравцем країни — повідомив офіційний сайт клубу.

З 2007 року лише три гравці ставали найкращими у Словаччині: 8 разів Марек Гамшик, 4 рази Мартін Шкртел та 3 рази — Мілан Шкрініар.

“Перемагати завжди приємно, — сказав лауреат. — Сподіваюся, що ми зможемо щось виграти зі збірною, бо Словаччина — дуже добра команда”.

Також Мілану дістався приз глядацьких симпатій за версією вболівальників.

Раніше повідомлялося, що Шкрініар готовий залишитися в Інтері.