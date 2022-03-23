Також захисник отримав приз глядацьких симпатій.
Мілан Шкрініар, фото ФК Інтер
23 марта 2022, 17:09
Захисник Інтера та збірної Словаччини втретє поспіль визнаний найкращим гравцем країни — повідомив офіційний сайт клубу.
З 2007 року лише три гравці ставали найкращими у Словаччині: 8 разів Марек Гамшик, 4 рази Мартін Шкртел та 3 рази — Мілан Шкрініар.
“Перемагати завжди приємно, — сказав лауреат. — Сподіваюся, що ми зможемо щось виграти зі збірною, бо Словаччина — дуже добра команда”.
Також Мілану дістався приз глядацьких симпатій за версією вболівальників.
Раніше повідомлялося, що Шкрініар готовий залишитися в Інтері.