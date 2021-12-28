Нынешний контракт словацкого футболиста рассчитан до 2023 года.
Милан Шкриниар, Getty Images
28 декабря 2021, 20:52
Защитник миланского Интера Милан Шкриниар продолжит выступать в составе "нерадзурри". Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, руководство миланского клуба намерено предложить 26-летнему словаку новое соглашение до лета 2026 года, тогда как действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.
Также отмечается, что сам футболист намерен остаться в клубе и встреча между сторонами должна пройти в ближайшие недели.
В нынешнем сезоне Шкриниар провел 23 матча, в которых забил три мяча.
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