Италия

Словак готовий підписати новий контракт з клубом.

Захисник Інтера та збірної Словакії Мілан Шкрініар висловився щодо свого майбутнього в клубі.

Футболіст заявив, що не проти залишитись в стані "нерадзурі" на більш довгий строк.

"Гадаю, що я залишусь в Інтері надовго. Мій контракт розрахований до літа 2023 року і думаю, що скоро я підпишу нову угоду.

Я цілком щасливий в Інтері та не бачу причин залишити команду", — наводить слова футболіста Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялось, що Інтер також зацікавлений у тому, щоб залишити Шкрініара в своєму клубі.