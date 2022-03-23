Словак готовий підписати новий контракт з клубом.
мілан шкрініар, getty images
23 марта 2022, 12:51
Захисник Інтера та збірної Словакії Мілан Шкрініар висловився щодо свого майбутнього в клубі.
Футболіст заявив, що не проти залишитись в стані "нерадзурі" на більш довгий строк.
"Гадаю, що я залишусь в Інтері надовго. Мій контракт розрахований до літа 2023 року і думаю, що скоро я підпишу нову угоду.
Я цілком щасливий в Інтері та не бачу причин залишити команду", — наводить слова футболіста Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялось, що Інтер також зацікавлений у тому, щоб залишити Шкрініара в своєму клубі.