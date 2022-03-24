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Легендарний форвард повісив бутси на цв'ях.

Екс-нападник Вест Гему, Тоттегему, Портсмуту, Рейнджерс та збірної Англії Джермейн Дефо оголосив про завершення професійної кар'єри.

"Після 22 років професійної кар'єри я вирішив піти з футболу. Це було дуже важке рішення, котре я обговорив із найближчими людьми.

Я дебютував в далекому 1999 році у віці 17 років і зараз найкращий час, щоб попрощатися. Це був дуже цікавий час, а я зустрів велику кількість цікавих та дійсно видатних людей. Футбол назавжди залишиться у моїй крові. З огляду на минуле я можу сказати, що я дійсно пишаюсь своєю кар'єрою. Тепер у мене буде можливість проводити більше часу зі своєю сім'єю та друзями.

Велика подяка всім фанатам, що підтримували мене впродовж моєї кар'єри. Я завжди буду пам'ятати вашу підтримку і николи цього не забуду. Також спасибі всім моїм одноклубникам та усьому персоналу, з ким я працював. Ви зіграли велику роль у моєму становленні", — написав футболіст в своєму Instagram.

Відзначимо, що за свою довгу ігрову кар'єру Дефо зміг виграти Кубок англійської ліги у складі Тоттенгему та чемпіонат Шотландії із Рейнджерсом.