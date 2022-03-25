Другое

Поляк заявив, що проти вторгнення ворога на територію України.

Півзахисник збірної Польщі Гжегош Криховьяк розповів, чому вирішив залишити територію країни-терориста під назвою РФ.

"Це було тяжке, але очевидне рішення. З початком війни я уважно стежив за тим, що відбувається в сусідній країні. Наслідки війни для всього світу, особливо для України, є і будуть величезними. Там гинуть звичайні люди, діти. На це складно дивитися, серце розривається, я не міг зробити інакше, тому пішов.

Чи це був особистий протест? Не хочу так називати. Я відчував усередині, що це просто потрібно. З повним розумінням наслідків, які можуть впасти на мене. Це було моє моральне особисте рішення.

Я очолив демарш легіонерів із Краснодару? Це не правда. Ця інформація була створена у ЗМІ, щоб висвітлити мене у негативному світлі. Я ніколи нікого не вмовляв піти, не очолював жодного повстання. Кожен відповідав сам за себе. Більшість гравців швидко вирішили призупинити свої контракти та залишити клуб", — сказав Криховьяк.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.