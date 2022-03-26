Сильні разом! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

Брифінг голови ВП Андрія Єрмака:

📍 Компромісів у питаннях територіальної цілісності бути не може.

📍 Російське керівництво у кожному пункті прорахувалося з питання України.

📍 ОП України офіційно звертається до партнерів визнати Росію державою-терористом.

📍 Щоб вистояти, Україні потрібні дуже конкретні речі:

1. Повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі.

2. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз.

3. Нам слід закрити небо. Або літаки радянських типів для України або повітряна поліція, яка забезпечить захист громадянської інфраструктури. Або далекобійні системи ППО. Варіанти є. Нема політичної волі.

▪️Кажуть, кудись пропав міністр оборони росії. Цікаво, може й він особисто захотів відвідати Чорнобаївку.

▪️Дякую нашим захисникам, які показали окупантам, що море не буде для них спокійним, навіть коли там немає шторму. Як для тих російських кораблів, які сьогодні пішли за відомим маршрутом у Бердянську.

▪️Хочу попередити усіх зрадників України, які перейшли на сторону ворога у Криму ще роки назад. Ви ж переходили, бо думали, що будете жити краще, а не тому, що хочете повторити трагічну долю своїх колег і загинуnи на тих кораблях. Ну так і живіть, а це означає — тримайтесь подалі від наших міст і нашої армії.

▪️Рахунок російських втрат вже перевищив 16 тисяч, серед них і вищі командири. Про убитих генерал-полковників чи адміралів поки що не доповідали, але командувач однієї з армії і заступник командувача чорноморським флотом вже є.

▪️Із заблокованих міст врятовано 37 606 людей, зокрема гуманітарним коридором Маріуполь — Запоріжжя вдалось вивезти 27 477 людей. Ситуація в Маріуполі залишається дуже трагічною. Російські військові не допускають туди жодних гуманітарних вантажів, лише використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів.

▪️росія витрачає на свою машину пропаганди десятки мільярдів доларів. Напевно, ніхто в світі не витрачав такі шалені кошти на брехню. Але вони не врахували одного. Там, де шлях брехні, потрібно прокладати грошима, і результат цьому не гарантований. Шлях правди — складний, але він прокладає себе сам. Головне — бути щирим.

▪️Є важливі новини від урядовців. Вже розпочали виплати пенсій за квітень. Зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Завтра гроші будуть у людей на картках. Укрпошта буде розвозити готівку. Днями хвиля виплат охопить всю державу.

▪️За програмою Є-підтримки для людей, які втратили роботу або бізнес через війну, вже виплачено понад 20 мільярдів гривень.

▪️Урядовці готують нову програму підтримки для вимушених переселенців. Обладміністрації отримали чітке завдання — швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла. Підкреслюю — це тимчасове житло. Після перемоги ми розпочнемо відбудову країни. Але людям потрібен свій дім. І краще — в Україні, ніж за кордоном.