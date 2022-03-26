Завершилась тридцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.
 
Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
 
Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.
 
Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб.
 
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожих літака та три безпілотних літальних апарати противника типу «Орлан-10».
 
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!
Протягом поточної доби суттєвих змін в тактиці дій противника не відбулося. Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об’єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури.
Як особливість слід відзначити переміщення додаткових артилерійських підрозділів до кордону з Україною (дані уточнюються).
Крім проведення наземної та повітряної кампаній, ворог намагається продовжити здійснення підготовчих заходів до запровадження в обіг російських рублів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської та Запорізької областей замість гривні. У Харківській області противник здійснює обмеження пересування цивільного населення за рахунок встановлення мережі блокпостів.
 
Окупанти не полишають спроб придушити спротив мешканців Українських міст Херсон, Генічеськ, Мелітополь, близько 90% населення яких налаштовані проти російських загарбників, із залученням підрозділів росгвардії.
Щодо дій ворога на окремих напрямках.
 
🔻На Волинському напрямку наступальних дій противник не проводив. Залучення окремих підрозділів збройних сил республіки Білорусь до агресії проти України залишається ймовірною.
🔻На Поліському напрямку ворог продовжував здійснювати вогневий вплив на підрозділи наших військ в окремих районах.
🔻На Сіверському напрямку противник зосереджував основні зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів. Продовжував укріплення своїх позицій та вогневий вплив на окремі підрозділи Збройних Сил України.
🔻На Слобожанському напрямку, в районі міста Суми, основні зусилля зосереджував на закріпленні та утримані раніше зайнятих рубежів; в районі міста Харків продовжує спроби блокування наших підрозділів та намагається проводити демонстраційні дії, наносить ураження інфраструктурі та оборонним об’єктам міста. Намагається наростити зусилля на напрямку на Ізюм за рахунок переміщення додаткових підрозділів та техніки.
🔻На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
🔻На Південнобузькому напрямку вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів, з метою підготовки до відновлення наступальних дій.
 
Сили оборони України продовжують боронити Україну як на землі, так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів.
Сильні разом! Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!
 

Брифінг голови ВП Андрія Єрмака:

📍 Компромісів у питаннях територіальної цілісності бути не може.

📍 Російське керівництво у кожному пункті прорахувалося з питання України.

📍 ОП України офіційно звертається до партнерів визнати Росію державою-терористом.

📍 Щоб вистояти, Україні потрібні дуже конкретні речі:

1. Повномасштабний обмін розвідданими в реальному часі.

2. По-друге, важкі озброєння. Нам потрібен повноцінний ленд-ліз.

3. Нам слід закрити небо. Або літаки радянських типів для України або повітряна поліція, яка забезпечить захист громадянської інфраструктури. Або далекобійні системи ППО. Варіанти є. Нема політичної волі.

▪️Кажуть, кудись пропав міністр оборони росії. Цікаво, може й він особисто захотів відвідати Чорнобаївку. 

▪️Дякую нашим захисникам, які показали окупантам, що море не буде для них спокійним, навіть коли там немає шторму. Як для тих російських кораблів, які сьогодні пішли за відомим маршрутом у Бердянську. 

▪️Хочу попередити усіх зрадників України, які перейшли на сторону ворога у Криму ще роки назад. Ви ж переходили, бо думали, що будете жити краще, а не тому, що хочете повторити трагічну долю своїх колег і загинуnи на тих кораблях. Ну так і живіть, а це означає — тримайтесь подалі від наших міст і нашої армії. 

▪️Рахунок російських втрат вже перевищив 16 тисяч, серед них і вищі командири. Про убитих генерал-полковників чи адміралів поки що не доповідали, але командувач однієї з армії і заступник командувача чорноморським флотом вже є. 

▪️Із заблокованих міст врятовано 37 606 людей, зокрема гуманітарним коридором Маріуполь — Запоріжжя вдалось вивезти 27 477 людей. Ситуація в Маріуполі залишається дуже трагічною. Російські військові не допускають туди жодних гуманітарних вантажів, лише використовують маріупольців у постановках для своїх пропагандистів. 

▪️росія витрачає на свою машину пропаганди десятки мільярдів доларів. Напевно, ніхто в світі не витрачав такі шалені кошти на брехню. Але вони не врахували одного. Там, де шлях брехні, потрібно прокладати грошима, і результат цьому не гарантований. Шлях правди — складний, але він прокладає себе сам. Головне — бути щирим. 

▪️Є важливі новини від урядовців. Вже розпочали виплати пенсій за квітень. Зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Завтра гроші будуть у людей на картках. Укрпошта буде розвозити готівку. Днями хвиля виплат охопить всю державу. 

▪️За програмою Є-підтримки для людей, які втратили роботу або бізнес через війну, вже виплачено понад 20 мільярдів гривень. 

▪️Урядовці готують нову програму підтримки для вимушених переселенців. Обладміністрації отримали чітке завдання — швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла. Підкреслюю — це тимчасове житло. Після  перемоги ми розпочнемо відбудову країни. Але людям потрібен свій дім. І краще — в Україні, ніж за кордоном.