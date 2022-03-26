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Пропонуємо вашій увазі результати товариських матчів збірних.

В товариському матчі в Дубліні Ірландія зіграла в результативну нічию з Бельгією з рахунком 2:2. У господарів відзначились Чідозі Огбене і Алан Браун, а у бельгійців забили Міші Батшуаї та Ганс Ванакен.

Ірландія – Бельгія 2:2

Голи: Огбене, 35, Браун, 85 – 12 Батшуаї, 12, Ванакен, 58.

Ірландія: Келлехер, Доерті, Даффі, Коулман, Іган, Макклейн (Меннінг, 80), Хендрік (Браун, 76), Каллен, Найт (Кін, 76), Робінсон (Перротт, 90), Огбене.

Бельгія: Міньйоле, Боята, Денайєр, Тіат (Мангаля, 75), Сейлмейкерс (Фоке, 46), Дендонкер, Азар, Тілеманс, Ванакен, де Кетеларе (Янузай, 76), Батшуаї (Бентеке, 83).

Фінляндія – Ісландія 1:1

Голи: Пуккі, 12 – Б'ярнассон, 38.

Гібралтар – Фарерські острови 0:0

Катар – Болгарія 2:1

Голи: Афіф, 27, Хухі, 75 – Десподов, 60.