Збірна Англії в рамках товариського поєдинку приймала на своєму полі збірну Швейцарії та здобула перемогу з рахунком 2:1.

Долю поєдинку вирішив гол Харрі Кейна наприкінці зустрічі з одинадцятиметрового удару.

Огляд матчу:

Англія — Швейцарія 2:1
Голи: Шоу, 45+1, Кейн, 78 (пен.) — Емболо, 22

Англія: Пікфорд — Вайт, Коуді (Магуайр, 63), Гуехі — Вокер-Пітерс (Стерлінг, 63), Хендерсон, Галлахер (Райс, 61), Шоу (Мітчелл, 61) — Фоден (Фоден, 79), Маунт (Гріліш, 62) — Кейн (Воткінс, 88).

Швейцарія: Омлін — Відмер (Мбабу, 36), Аканжі, Фрай, Родрігес — Джака, Фройлер (Соу, 62) — Штеффен (Ебішер, 62), Шакірі (Ебішер, 80), Варгас (Цубер, 63) — Емболо (Гаврановіч, 80).