ЧМ-2022. Отбор
26 марта 2022, 21:24
Гол Кейна з пенальті допоміг Англії здобути вольову перемогу над Швейцарією
Мурат Якін уперше програв на чолі збірної своєї країни.
Англія — Швейцарія, Getty Images
26 марта 2022, 21:24
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Англія — Швейцарія 2:1
Голи: Шоу, 45+1, Кейн, 78 (пен.) — Емболо, 22
Англія: Пікфорд — Вайт, Коуді (Магуайр, 63), Гуехі — Вокер-Пітерс (Стерлінг, 63), Хендерсон, Галлахер (Райс, 61), Шоу (Мітчелл, 61) — Фоден (Фоден, 79), Маунт (Гріліш, 62) — Кейн (Воткінс, 88).
Швейцарія: Омлін — Відмер (Мбабу, 36), Аканжі, Фрай, Родрігес — Джака, Фройлер (Соу, 62) — Штеффен (Ебішер, 62), Шакірі (Ебішер, 80), Варгас (Цубер, 63) — Емболо (Гаврановіч, 80).