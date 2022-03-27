Другое

Завершилися два контрольні матчі.

Збірна Іспанії в рамках товариського поєдинку грала проти збірної Албанії та здобула переможний результат з рахунком 2:1.

Команди почали забивати лише під кінець зустрічі, а іспанці змогли вирвати перемогу лише перед фінальним свистком.

Іспанія — Абанія 2:1

Голи: Торрес, 75, Ольмо, 90 — Узуні, 85

Збірна Німеччини, у свою чергу, грала на своєму полі проти Ізраїлю і здобула впевнену перемогу завдяки точним ударам Хаверца та Вернера у першій половині гри.

Німеччина — Ізраїль 2:0

Голи: Хаверц, 36, Вернер, 45+1