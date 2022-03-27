Завершилися два контрольні матчі.
Іспанія - Абанія, getty images
27 марта 2022, 00:22
Збірна Іспанії в рамках товариського поєдинку грала проти збірної Албанії та здобула переможний результат з рахунком 2:1.
Команди почали забивати лише під кінець зустрічі, а іспанці змогли вирвати перемогу лише перед фінальним свистком.
Іспанія — Абанія 2:1
Голи: Торрес, 75, Ольмо, 90 — Узуні, 85
Збірна Німеччини, у свою чергу, грала на своєму полі проти Ізраїлю і здобула впевнену перемогу завдяки точним ударам Хаверца та Вернера у першій половині гри.
Німеччина — Ізраїль 2:0
Голи: Хаверц, 36, Вернер, 45+1