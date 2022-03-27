Активні дії у небі продовжує авіація Повітряних Сил, винищувачі патрулюють повітряний простір, здійснюючи перехоплення повітряних цілей, винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація продовжує завдавати ударів по військах рашистів на визначених напрямках.

Загалом за добу знищено:

✅ 1 літак;

✅ 12 БпЛА різних типів;

✅ 5 крилатих ракет.

▪️ російські загарбники увійшли в Славутич і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої держави.

▪️ окупантам не допоможе нічого, що вони роблять — відключення нашого телебачення і підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів, які в росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом. Не допоможе також і відкопування маргіналів, які мають зобразити нібито російську владу. Відповідь російським військам тільки одна — ненависть і презирство.

▪️ Говорив з Анджеєм Дудою про необхідність посилення нашої безпеки, безпеки насправді для всіх європейців. Яка ціна цієї безпеки? Дуже конкретна: літаки, танки, протиракетна оборона, протикорабельна зброя — що у наших партнерів просто припадає пилом. Зрештою, це не тільки для свободи України, а й для свободи Європи.

▪️ Був на зв’язку з захисниками Маріуполя. Хоча б відсоток їх хоробрості — тим, хто вже 31 день думає, як же передати десяток-другий літаків або танків.

▪️ Саме російські окупанти роблять все, щоб українці йшли від російської мови, бо вона буде пов’язана з вибухами і пострілами. Росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулась дерусифікація. Це ще один прояв їхньої самовбивчої політики.

▪️Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, кулеметів. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків та літаків. Про це знають всі. Це знають всі європейські політики і знають в США. І про це мають знати всі народи світу — хто і чому побоявся запобігти цій трагедії.