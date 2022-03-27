Українець продовжить виступати в Угорщині.
Артем Фаворов, Академія Пушкаша
27 марта 2022, 18:55
Півзахисник з України Артем Фаворов продовжив контракт з Академією Пушкаша, повідомляє агент гравця Симон Балаж.
Футболіст поставив підпис під новою угодою з клубом до літа 2025 року.
Нагадаємо, що Артем Фаворов перейшов до Академії Пушкаша на початку 2020 року з Десни.
Цього сезону на рахунку українця 27 поєдинків за клуб в усіх змаганнях та чотири голи.
Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки і не публікувати інформацію, якою може скористатися ворог у своїх цілях. Це наша земля! Слава Україні!