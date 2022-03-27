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Українець продовжить виступати в Угорщині.

Півзахисник з України Артем Фаворов продовжив контракт з Академією Пушкаша, повідомляє агент гравця Симон Балаж.

Футболіст поставив підпис під новою угодою з клубом до літа 2025 року.

Нагадаємо, що Артем Фаворов перейшов до Академії Пушкаша на початку 2020 року з Десни.

Цього сезону на рахунку українця 27 поєдинків за клуб в усіх змаганнях та чотири голи.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.